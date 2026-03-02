Коалиция „Алианс за права и свободи“ се регистрира в ЦИК за участие в изборите на 19 април

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Коалиция „Алианс за права и свободи“ се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Председателят на АПС Димитър Николов и председателят на ПГ на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков и двама от заместник-председателите на ПГ на АПС – Танер Али и Севим Али, внесоха 4400 подписа в ЦИК.

От коалицията казаха, че за втори път се явяват с амбицията да допринесат за провеждането на честни и прозрачни избори и да участват активно в следващия политически период. Според тях страната има нужда от възстановяване на демократичните процеси и укрепване на държавните институции.

Председателят на парламентарната група и зам.-председател на Народното събрание Хайри Садъков изрази увереност, че ще получат необходимата обществена подкрепа и ще имат свои представители в следващия парламент. По думите му формацията разполага със „солидна база“ и ще работи за по-силно присъствие в Народното събрание.

На въпрос за евентуални бъдещи коалиционни конфигурации след изборите Хайри Садъков отговори, че на този етап не правят подобни прогнози и ще водят политика според резултатите от вота и интересите на избирателите си.

От коалицията подчертаха, че са уверени в изборния си резултат и очакват да бъдат част от следващия парламент.

