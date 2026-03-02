Налудничавите фантазии на Тръмп потопиха региона в хаос, заяви иранският ръководител по сигурността

Ръководителят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отправи остра критика към американския президент Доналд Тръмп.

„Иран няма да преговаря със Съединените щати. Тръмп потопи региона в хаос със своите „налудничави фантазии“ и сега се страхува от повече американски военни жертви. Иран не е започнал агресията… Иран се защитава“, написа Лариджани в социалната мрежа „Екс“.

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран се опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.