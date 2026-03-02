РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

По предварителни данни салдото по бюджета към февруари е отрицателно в размер на 0.6 млрд. евро

МФ: Бюджетният дефицит намалява с 300 млн. лева до 3,7 млрд. лв. към края на ноември

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари да бъде отрицателно в размер на 0,6 млрд. евро (0,5 на сто от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите

Салдото по КФП за първите два месеца на 2026 г. остава близко до отчетеното за същия период на 2025 г. (дефицит по КФП в размер на 511,1 млн. евро).

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари се очаква да бъдат в размер на 6,9 млрд. евро

което е с 1,3 млрд. евро повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо февруари 2025 г. с 0,8 млрд. евро и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,5 млрд. евро. Неданъчните приходи остават близки до постъпленията за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма 

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари са в размер на 7,4 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП за февруари 2025 г. бяха в размер на 6,1 млрд. евро. Нарастване на разходите се очертава при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на февруари от централния бюджет, възлиза на 0,2 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.