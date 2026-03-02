По предварителни данни салдото по бюджета към февруари е отрицателно в размер на 0.6 млрд. евро

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари да бъде отрицателно в размер на 0,6 млрд. евро (0,5 на сто от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите.

Салдото по КФП за първите два месеца на 2026 г. остава близко до отчетеното за същия период на 2025 г. (дефицит по КФП в размер на 511,1 млн. евро).

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари се очаква да бъдат в размер на 6,9 млрд. евро,

което е с 1,3 млрд. евро повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо февруари 2025 г. с 0,8 млрд. евро и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,5 млрд. евро. Неданъчните приходи остават близки до постъпленията за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари са в размер на 7,4 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП за февруари 2025 г. бяха в размер на 6,1 млрд. евро. Нарастване на разходите се очертава при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на февруари от централния бюджет, възлиза на 0,2 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.