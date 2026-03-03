Провежда се извънредна среща при премиера заради ситуацията в Близкия изток

Служебният премиер Андрей Гюров свика извънредна среща заради ситуацията в Близкия изток и необходимите мерки от страна на България.

В срещата участват служебните министри – на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова.

Основен акцент в разговорите е организацията и възможностите за евакуация на български граждани от засегнатите от конфликта държави, както и координацията между институциите.