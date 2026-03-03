РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Гърция предлага помощ за евакуация на български граждани от Близкия изток

Служебният външен министър Надежда Нейнски е провела разговор с гръцкия си колега Йоргос Герапетритис, в който са обсъдени възможностите за координирани действия при евакуация на граждани от засегнатите райони в Близкия изток.

Гръцката страна е предложила български граждани, намиращи се в Оман, да се включат в предстоящ евакуационен полет, организиран от Гърция, който се очаква да бъде осъществен в рамките на следващия ден.

От Атина са заявили готовност да съдействат и при бъдещи операции по извеждане на български граждани от региона, като подчертават значението на съвместните усилия в подобни кризисни ситуации.

