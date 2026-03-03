Политици отправиха послания по случай 3 март

Политически лидери отправиха послания по случай 3 март, като подчертаха значението на свободата и необходимостта тя да бъде съхранена за бъдещите поколения. В цялата страна се провеждат събития по повод 148 години от Освобождението на България.

В своите послания част от политиците акцентираха върху отговорността, която носи свободата. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов я определи като избор, свързан с поемане на отговорност, а от „Продължаваме промяната“ поставиха въпроса как обществото използва тази свобода днес. От „Да, България“ отбелязаха празника със снимка от връх Шипка с надпис: „Честит празник, България“.

Други партии използваха повода, за да направят политически призиви. Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че България трябва да се освободи от „мафията и мутрите“, докато лидерът на ДПС Делян Пеевски подчерта силата на народа да отстоява своята независимост. Председателят на БСП Крум Зарков определи датата като ключова за българската история, а лидерът на ИТН Слави Трифонов и други политически формации изразиха почит към загиналите за свободата на страната.