Норвегия не може да качи производството на газ, Ирак спря петролните доставки до Турция на 3 март

Норвегия не вижда възможност за увеличаване на производството си на природен газ, за да компенсира намалелите доставки на Катар. Норвежките производители на синьо гориво работят с почти пълен капацитет, според министъра на енергетиката на страната. А това оказва допълнителен натиск върху европейските държави, които се стремят да запълнят изчерпаните запаси от горивото.

„На практика работим на пълна мощност. Не мисля, че има много допълнително производство“, каза Терье Осланд в интервю в офиса си в Осло на 3 март. „Надяваме се, че това няма да е дълготрайна ситуация.“

Внезапното затваряне на най-голямото съоръжение за износ на втечнен природен газ в света в Катар след атака с ирански дрон на 2 март доведе до рязък скок на европейските цени на газа, които са на най-високите си равнища от 2023 г. насам и са се повишили с повече от 70% от затварянето на борсата на 27 февруари. Това е резултат от несигурността по въпроса колко дълго ще е продължат да бездействат катарските съоръжения.

„Не искаме цените да растат по този начин, когато се случват подобни събития“, каза Осланд. „Трябва да се съсредоточим върху ролята, която ще играем. Трябва да бъдем стабилен, дългосрочен и предвидим доставчик – и да се уверим, че сме в състояние да поддържаме това.“

Норвегия стана основен продавач на синьо гориво за Европа, след като руските потоци намаляха след нахлуването в Украйна, и днес задоволява около една трета от нуждите на континента. Регионът навлиза в последния период на зимата с изчерпани резервоари за съхранение и ще трябва да се конкурира с други големи световни купувачи за доставки през предстоящия сезон на натрупване на запаси от горивото.

Норвежкият министър допълва, че при подобен на сегашния ценови скок е важно пазарът действително да работи. И посочв, че „това е важен урок от случилото се след нахлуването в Украйна. Опитът за намеса на пазара в този момент би бил рискован.“

Междувременно, на 3 март Ирак спря производството в нефтеното находище Румейла – най-голямото в страната, след като затварянето на Ормузкия проток задуши износа и качи нивата на съхранение до критичен капацитет. Иракската армия засили сигурността около находищата в Басра, включително Румейла, на фона на заплахи от милиции и регионална ескалация, тъй като ударите на Иран продължават в Персийския залив, включително Кувейт.

Местни източници съобщиха на Shafaq News, че всички кладенци на находището са преустановили изцяло производството. Документ, издаден от Basra Oil Company и получен от информационната агенция, нарежда на оперативния орган на находището Румейла да намали производството и изпомпването със 100% от 15 часа местно време на 3 март. Мотивът: „изключително сериозни международни политически събития“ и произтичащото от това затваряне на Ормузкия проток, което е нарушило международното корабоплаване и е накарало петролните танкери да откажат да влизат в залива.

Спирането на износа доведе до сериозен недостиг на танкери в южните пристанища на Ирак и преустанови товаренето в някои терминали, което доведе до критични нива на съхранявания суров петрол в резервоарите на място, се казва в документа. Решението за спиране на производството а описано като временно, в очакване на стабилизиране на условията и възобновяване на корабните операции.

Бездействието на находището Румейла, което обикновено произвежда около 1.5 милиона барела черно злато на ден, е едно от най-значителните прекъсвания на добива на иракски петрол от десетилетия и подчертава нарастващите икономически последици от американско-израелската военна кампания срещу Иран.

Ирак е спрял също и износа на петрол от полуавтономния си регион Кюрдистан до пристанището Джейхан в Турция, твърдят пряко запознати със случващото се лица. Доставките на около 200 000 барела петрол на ден са прекратени, след като производителите са намалили производството като предпазна мярка на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток, съобщават пожелалите анонимност източници. Само 50 000 барела на ден се произвеждат за местно потребление, допълват те.