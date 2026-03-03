Състезанията от „Формула 1“ в Близкия изток може да бъдат отменени заради войната в Иран

Състезанията от „Формула 1“ в Близкия изток може да бъдат отменени, а сезонът да бъде съкратен до 22 състезания поради военната операция в Иран, според The ​​Daily Telegraph.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Ударите убиха върховния лидер на страната Али Хаменей. Иранските власти обещаха бързо да изберат негов заместник. В отговор Ислямската република атакува Израел, Саудитска Арабия, Кувейт, ОАЕ, Бахрейн, Катар и Йордания, където се намират американски военни съоръжения.

Новият сезон на Световното първенство започва на 8 март в Австралия.

Четвъртият и петият кръг са планирани да се проведат съответно в Бахрейн (12 април) и Саудитска Арабия (19 април). Тези страни са подложени на атака от Иран.

Организаторите на „Формула 1“ заявиха, че следят ситуацията и водят разговори със службите за сигурност в Бахрейн и Саудитска Арабия. Решение дали да се проведат състезания в тези страни трябва да бъде взето до края на март. Ако кръговете бъдат отменени, състезанията могат да бъдат преместени в Турция, Португалия или Италия.

Според източник в The Daily Telegraph, има и възможност сезонът да бъде съкратен до 22 състезания.