РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Състезанията от „Формула 1“ в Близкия изток може да бъдат отменени заради войната в Иран

формула 1

Състезанията от „Формула 1“ в Близкия изток може да бъдат отменени, а сезонът да бъде съкратен до 22 състезания поради военната операция в Иран, според The ​​Daily Telegraph.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Ударите убиха върховния лидер на страната Али Хаменей. Иранските власти обещаха бързо да изберат негов заместник. В отговор Ислямската република атакува Израел, Саудитска Арабия, Кувейт, ОАЕ, Бахрейн, Катар и Йордания, където се намират американски военни съоръжения.

Новият сезон на Световното първенство започва на 8 март в Австралия.

Четвъртият и петият кръг са планирани да се проведат съответно в Бахрейн (12 април) и Саудитска Арабия (19 април). Тези страни са подложени на атака от Иран.

Организаторите на „Формула 1“ заявиха, че следят ситуацията и водят разговори със службите за сигурност в Бахрейн и Саудитска Арабия. Решение дали да се проведат състезания в тези страни трябва да бъде взето до края на март. Ако кръговете бъдат отменени, състезанията могат да бъдат преместени в Турция, Португалия или Италия. 

Според източник в The Daily Telegraph, има и възможност сезонът да бъде съкратен до 22 състезания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.