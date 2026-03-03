Тръмп може да подкрепи опозиционни въоръжени групировки в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да подкрепи иранските опозиционни сили, подготвени за въоръжена борба срещу настоящото иранско правителство, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани американски служители. Според тях, на 1 март Тръмп е провел разговори с кюрдски лидери, чиито въоръжени групировки са разположени по ирано-иракската граница.

Според източници на изданието, президентът на САЩ е готов да сътрудничи със сили, които „биха могли да използват слабостта на Техеран, за да постигнат целите си“. Смята се, че Израел нанася удари по Западен Иран, отчасти за да създаде условия за напредъка на кюрдските сили.

Администрацията на Тръмп обаче все още не е взела решение за предоставяне на оръжия

или друга помощ на иранските антиправителствени сили.

На 28 февруари Израел и САЩ започнаха операция срещу Иран, която доведе до убийството на върховния лидер Али Хаменей. Докато не бъде избран неговият наследник, страната временно се ръководи от съвет, състоящ се, наред с други, от президента Масуд Пезешкиан и ръководителя на съдебната система Голам Хосейн Мохсени-Еджей.

Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви, че операцията в Иран „не е война за смяна на режима“.

Доналд Тръмп, говорейки за перспективите за смяна на режима в Ислямската република, заяви: „Това, което направихме във Венецуела, според мен е идеалният сценарий“.