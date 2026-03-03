РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп може да подкрепи опозиционни въоръжени групировки в Иран

Тръмп държа рекордно дълга реч за „Състоянието на Съюза“, хвалейки управлението си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да подкрепи иранските опозиционни сили, подготвени за въоръжена борба срещу настоящото иранско правителство, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани американски служители. Според тях, на 1 март Тръмп е провел разговори с кюрдски лидери, чиито въоръжени групировки са разположени по ирано-иракската граница.

Според източници на изданието, президентът на САЩ е готов да сътрудничи със сили, които „биха могли да използват слабостта на Техеран, за да постигнат целите си“. Смята се, че Израел нанася удари по Западен Иран, отчасти за да създаде условия за напредъка на кюрдските сили.

Администрацията на Тръмп обаче все още не е взела решение за предоставяне на оръжия

или друга помощ на иранските антиправителствени сили.

На 28 февруари Израел и САЩ започнаха операция срещу Иран, която доведе до убийството на върховния лидер Али Хаменей. Докато не бъде избран неговият наследник, страната временно се ръководи от съвет, състоящ се, наред с други, от президента Масуд Пезешкиан и ръководителя на съдебната система Голам Хосейн Мохсени-Еджей.

Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви, че операцията в Иран „не е война за смяна на режима“.

Доналд Тръмп, говорейки за перспективите за смяна на режима в Ислямската република, заяви: „Това, което направихме във Венецуела, според мен е идеалният сценарий“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.