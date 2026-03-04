Американска подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка

Американска подводница е потопила ирански военен кораб с торпедо край южния бряг на Шри Ланка, съобщи американският министър на войната Пийт Хегсет, цитиран от “Ройтерс” и “Асошиейтед прес”.

По-рано министърът на външните работи на Шри Ланка Виджита Херат съобщи, че на борда на иранския кораб е имало 180 души. Най-малко 80 души са загинали след удара от американската подводница. Спасените са 32-ма. Хегсет нарече атаката „тиха смърт“ и отбеляза, че това е първото потапяне на вражески кораб от САЩ с торпедо от Втората световна война насам.

Спасителните лодки, които са достигнали мястото, не са открили кораба, а са видели само петно изтекъл петрол, като атаката е станала извън териториалните води на Шри Ланка, която се е ангажирала да окаже подкрепа. Не са забелязани други кораби или самолети в района.

Военноморските и военновъздушните сили на Шри Ланка заявиха, че няма да разпространяват кадри от спасителната операция, тъй като тя засяга въоръжените сили на друга държава.

Според иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА, най-малко 1045 души – военни и цивилни – са загинали от началото на войната.