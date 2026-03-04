Първият самолет с българи от Дубай кацна във Варна

Първият самолет с наши сънародници от Дубай, блокирани заради войната между Иран, САЩ и Израел, кацна на варненското летище. По предварителни данни става въпрос за 180 българи. Това е чартър на “България Еър” с туристи на туроператора “Абакс”.

Припомняме, че самолетът излетя тази сутрин в 9:45 часа дубайско време, като пътниците на борда са от района на Варна и Източна България. Всички туристи са добре.

По-късно днес се очаква и полет на “Гъливеър” от Дубай до София. Авиокомпания „Гъливеър“ получи необходимите разрешителни за изпълнение на полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София българи, заявили предварително желание за завръщане.

“Самолетът лети по разписание, предвижда се да пристигне около 18:30 часа”, информира директорът на Дирекция „Консулски отношения” в Министерството на външните работи Николай Ванчев на брифинг на Кризисния щаб във връзка с конфликта в Близкия Изток, цитиран от БТА. Полетът на Държавния авиационен оператор се очаква да пристигне в Абу Даби около 20:30 часа.

Очаква се около 23:00 часа местно време да започне обратното връщане към България.

Директорът на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР Ирена Димитрова, цитирана от БТА уточни, че има не малко хора, които в последния момент се отказват да пътуват, а списъците са готови, което пък не позволява в последния момент да се запълнят местата с други.

Димитрова посочи, че за Оман, където има най-голямото задръстване на самолети и голяма група български граждани, имащи нужда от съдействие – се очаква да се завърнат в България с планиран полет на „България еър“ на 5 март от град Салала. Други седем души, със съдействието на МВнР, напускат Оман по индивидуални маршрути. Димитрова посочи още, че един български гражданин – от Маскат, е включен в полет, организиран от Италия.

За евакуация от Катар остават 310 души. За евакуацията от Йордания – 57 вече са се завърнали, а 46 души ще пътуват по същия маршрут на 5 март. От Ирак външното ни министерство са съдействали на петима сънародници да се приберат по сухопътната граница с Турция. За Саудитска Арабия и Бахрейн е активиран Механизмът за сътрудничество в ЕС и за евакуационен полет от Рияд до Виена, са договорени 30 самолетни места за български граждани, като с него ще се придвижат 25 души от Бахрейн и петима от Саудитска Арабия. В Кувейт към момента въздушното пространство е затворено и не работи гражданското летище, като имаме 10 туристи, заявили необходимост от евакуация.