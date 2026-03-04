РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ДЗИ не изисква от клиентите си данни чрез линкове в социални и други електронни канали

Нов мощeн фишинг срещу банкови клиенти

ДЗИ никога не изисква от своите клиенти да въвеждат лични, банкови или идентификационни данни чрез линкове в имейли или съобщения в социални и други електронни канали, съобщават от застрахователната компания.

Изявлението е във връзка с получени сигнали за съобщения, които не са изпратени от ДЗИ, но използват името и търговската марка на компанията, като подканват получателите да: въвеждат лични или финансови данни; потвърждават информация чрез линк; извършват плащане или регистрация под различен предлог.

Как да се предпазите

Не отваряйте линкове и не изтегляйте прикачени файлове от съмнителни или непознати податели, съветват от ДЗИ.

Проверявайте внимателно адреса на изпращача. При съмнение не предоставяйте никаква лична информация.

За сигурна информация и услуги използвайте само официалните канали на ДЗИ – www.dzi.bg / [email protected] / 0700 16 166. От дружеството напомнят на клиентите си да бъдат особено внимателни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.