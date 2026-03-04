Цените на застраховките в Персийския залив скочиха 12 пъти въпреки гаранциите на Тръмп

Цените на застраховките на кораб, плаващ през Ормузкия проток, се е увеличила 12 пъти, дори след като американският президент Доналд Тръмп обеща да подкрепи търговията през ключовия петролен път. Корабособствениците са получили оферти за милиони долари за застрахователни премии, за да прекосят пролива или да плават в близките високорискови води, съобщиха брокери, като премиите скочиха до 3% от цената на плавателен съд на 4 март, в сравнение с около 0.25% преди войната.

Американският президент заяви в Truth Social, че Американската корпорация за финансиране на развитието (DFC) ще предостави застраховка и гаранции „на много разумна цена… за финансовата сигурност на ЦЯЛАТА морска търговия, особено на енергийните суровини, пътуващи през Персийския залив“.

Лондонските застрахователи се надпреварваха на 4 март, за да разберат как може да проработи предложението и дали може да помогне за намаляване на цените. Няколко от най-големите застрахователни брокери в света заявиха, че са били изненадани от съобщението на Тръмп.

„Не чухме абсолютно нищо повече, освен това изявление на Truth Social“, каза Дейвид Смит от специализирания брокер McGill, добавяйки, че застрахователите не са сигурни колко широк ще е обхватът на подкрепата, въпреки обещанието да се застрахова „цялата“ търговия през Персийския залив. „Ще се прилага ли например за товар китайски петрол, превозван на европейски танкер?“, пита Смит. „Не знаем.“

Други морски експерти поставиха под въпрос колко помощ може да дойде от DFC, чиято основна роля е да улеснява частните инвестиции в по-бедните страни, докато разходите за превоз и рискът от нападение, а не наличието на застраховка, са основните притеснения за корабособствениците, опериращи в региона. „Може би това е бил начин да се намали цената на петрола“, коментира съобщението Ед Финли-Ричардсън – инвеститор в корабоплаването и основател на Contango Research, „но на пръв поглед не виждам как това променя нещо. Вече имаме застраховка.“

Котировките на суровия петрол „Брент“ леко се понижи след съобщението на Тръмп, но остава с 12% по-висока от началото на войната – около 81 долара за барел.

Цената на застраховките на кораби, пътуващи близо до Близкия изток, се е увеличила рязко, откакто през уикенда застрахователите започнаха да уведомяват клиентите си, че анулират застрахователните си полици за военен риск. Някои застрахователни групи са анулирали полиците си, за да възстановят покритието на по-високи цени, отразяващи по-добре текущите нива на риск, твърдят брокери. Други обаче били напуснали пазара, а много от тях са отказали да предоставят покритие през пролива, където трафикът е спрян през последните дни. Най-малко седем танкера са били ударени в пролива и околните води от неделя насам, а корабите съобщават, че са получили радиосъобщения, очевидно от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, в които им се казва да стоят далеч от водния път.

Типичните цени във високорисковия регион сега варират от 1 до 1.5 процента от цената на кораб, докато корабите, свързани със САЩ, Великобритания и Израел, са били котирани на до три пъти по-високи от тези цени, посочва брокерът на Marsh Дилън Мортимър пред „Файненшъл таймс“.

Тръмп съобщи още в Truth Social, че „ако е необходимо, ВМС на Съединените щати ще започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток възможно най-скоро“. Военноморските ескорти биха помогнали за намаляване на заплахата за плавателните съдове, които се защитават, коментират експерти по морска сигурност. Но обръщат внимание, че осигуряването на защита на всички танкери, опериращи в райони, които понастоящем са застрашени от Иран, може да бъде нереалистично, тъй като би изисквало много голям брой военни кораби и други военни активи.

Освен това, американските военноморски кораби също биха били изложени на риск, ако навлязат в пролива преди военноморските сили на Техеран да са изтощени значително, посочва съветник по морска сигурност, пожелал анонимност. „Те се страхуват, че ако изпратят военен кораб в тази зона, всяка иранска ракета ще бъде изстреляна по него. Те ще бъдат напълно победени.“