До 2030 . ще има жп свързаност между България и Република Северна Македония

министъра Корман Исмаилов и посланика на Република Северна Македония у нас Н.Пр. Агнеза Руси-Поповска

До 2030 г. България и Република Северна Македония ще завършат изграждането на железопътната връзка между двете държави. Това стана ясно по време на среща в Министерството на транспорта и съобщенията между министър Корман Исмаилов и посланика на Република Северна Македония у нас Агнеза Руси-Поповска, на която бе потвърден общият ангажимент за реализацията на стратегическия проект.

Двамата приветстваха ратифицирането от парламентите на България и Северна Македония на Споразумението за изграждане на трансграничния железопътен тунел – ключова стъпка, която дава възможност за реално стартиране на дейностите. Като следващ етап предстои създаването на Смесен комитет, ръководен от заместник-министри на транспорта, който ще координира подготовката, строителството и бъдещата експлоатация на съоръжението.

Министър Исмаилов подчерта, че българската страна работи с ускорени темпове по

модернизацията на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево.

Според посланик Руси-Поповска конструктивното сътрудничество между институциите на двете държави е важна предпоставка за безпроблемното реализиране на проекта.

