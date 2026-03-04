Тръмп раздели европейците по тяхната лоялност на „добри“ и „лоши“ съюзници

Посещението на германския канцлер Фридрих Мерц във Вашингтон във вторник, 3 март, не премина без противоречия. В присъствието на лидера на една от най-големите страни от ЕС, американският президент Доналд Тръмп оцени европейците по тяхната лоялност, разделяйки ги на „добри“ и „лоши“ съюзници в контекста на реакцията им на ударите срещу Иран.

Тръмп даде на Берлин оценка „отличен“, докато Лондон и Мадрид получиха оценка „неуспешен“ и порицание за оценката си за развитието около Иран и отказа си безусловно да предоставят на американците военна инфраструктура.

Посещението на Фридрих Мерц, първоначално планирано като протоколно пътуване, на практика се превърна в кризисна среща на върха за Иран, фокусирана върху ролята на НАТО в американско-израелската операция.

Докато приемаше гост от Берлин в Белия дом на 3 март, Доналд Тръмп се оплака, че „някои европейски страни са помогнали на Вашингтон, докато други не са, и това е много изненадващо“.

Първо и най-важно, шефът на Белия дом похвали Германия:

реакцията на Берлин „беше отлична“. Германия, както подчерта американският президент, „помага, като улеснява достъпа до определени бази“ и не поучава Вашингтон. Самият Мерц очерта позицията си по-предпазливо. От една страна, той заяви, че Германия „споделя облекчението на много иранци, че режимът на мулите е към своя край“ и подкрепя целта за „спиране на опасния процес на ядрено и ракетно въоръжаване на Иран“.

От друга страна, Берлин предупреждава за риска от ескалация и необходимостта от план „след деня“ след мащабни удари. Германското външно министерство преди това подчерта, че страната няма да участва в удари срещу Иран и се ограничава до правото си да действа в самозащита.

Испания получи най-много критики от Тръмп.

Според американския президент „Испания е била ужасна“ и той „е казал на министъра на финансите Скот Бесент да спре всякакъв бизнес“ с тях. Дискусията е била свързана с перспективата за прекъсване на търговските отношения с Мадрид. Президентът свързва недоволството си с отказа на Испания, първо, да увеличи разходите за отбрана и, второ, да позволи на американците да използват испански бази за операция срещу Иран.

Испания наистина зае най-критичната позиция сред съюзниците на САЩ по отношение на войната с Иран. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес подчерта, че съвместните американско-испански бази „няма да бъдат използвани за нищо, което не е предвидено в споразумението между Мадрид и Вашингтон и за нищо, което надхвърля Устава на ООН“. Тръмп беше вбесен от този подход.

Лондон, според Тръмп, не е далеч зад Мадрид.

Американският лидер осъди споразумението на британското правителство (през 2024 г.) за прехвърляне на суверенитета над архипелага Чагос, където се намира ключовата военна база Диего Гарсия, на Мавриций. Тръмп обвини ситуацията с „този глупав остров“ за „влошаващите се отношения“ с британците. В самото начало на кризата Лондон се опита да се дистанцира от Вашингтон. Великобритания подкрепи политически първоначалните удари на САЩ и Израел срещу Иран, но на практика отказа на Вашингтон достъп до базите си за използване в операцията. Лондон настоя, че участието на Великобритания в конфликта е възможно само в рамките на международното право.

Едва след няколко дни натиск от Вашингтон и бърза ескалация на напрежението в Персийския залив позицията на Великобритания се промени леко: Лондон се съгласи да обсъди ограниченото използване на определени съоръжения, включително базата Диего Гарсия, за отбранителни цели и за прецизни удари срещу ракетната инфраструктура на Иран.

Диего Гарсия е основата на цялата американска военна архитектура в Индийския океан:

гигантско летище, способно да побере тежки бомбардировачи и самолети-танкери, както и логистичен център с лесен достъп до Персийския залив, Източна Африка и Югоизточна Азия. Използването на тази база позволява удари срещу цели в Иран отзад.

За правителството на Киър Стармър иранската криза е неразривно свързана с два аспекта: правни задължения към Мавриций относно островите Чагос и отговорност за голямата британска общност в Близкия изток. Лондон изчислява, че в държавите от Персийския залив има приблизително 300 000 британски граждани, а над 100 000 вече са поискали помощ чрез британските дипломатически мисии. Ескалацията в региона е пряка заплаха за британската сигурност. Следователно, по отношение на солидарността със САЩ и участието в продължаващата операция, Великобритания се съгласява само на половинчати мерки.

Кипър остава друга уязвима точка за Обединеното кралство:

британските бази Акротири и Декелия също традиционно служат като крепости за операции на НАТО, но Стармър подчерта, че тези съоръжения „няма да бъдат използвани“ от САЩ за офанзивна война срещу Иран. След тези изявления ирански дрон удари базата Акротири, демонстрирайки колко бързо конфликтът в Близкия изток се превръща във въпрос на сигурност за европейската инфраструктура.

