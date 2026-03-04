След атаката срещу Турция, Пийт Хегсет заяви, че няма основание да се прибегне до член 5 от НАТО

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет заяви на брифинг в Пентагона, че не счита прехващането на иранска балистична ракета, насочила се към въздушното пространство на Турция, за основание за задействане на клаузата за колективна отбрана по член 5 от НАТО, съобщава Ройтерс.

По-рано днес министерството на отбраната на Турция потвърди за прехванатата балистична ракета, изстреляна от Иран, насочила се към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над Ирак и Сирия. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пръв съобщи за изстреляната ракета и призова за свикване на нов Съвет по сигурността.

От Анкара отбелязаха, че няма жертви и ранени,

но запазват правото си на отговор на всяко враждебно отношение спрямо тях.

Според изявление на турски представител, пожелал анонимност, цитирано от “Франс прес”, Турция не е била целта на иранската ракета, която е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила.

След прехващането на ракетата говорителката на НАТО Алисън Харт, цитирана от БТА заяви, че

Алиансът осъжда вземането на Турция под прицел от страна на Иран.

Впоследствие стана ясно, че турският външен министър Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи, за да обсъдят покачващото се напрежение в региона.

На въпроса дали Иран може да надживее Съединените щати, Пийт Хегсет отговори, че това не може да се случи. Той подчерта, че американските въоръжени сили могат да се сражават толкова дълго, колкото е необходимо, без да дава категоричен отговор колко дълго може да продължи военната операция.