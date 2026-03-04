В Дубай разходите за евакуация са скочили до 250 000 долара

Компаниите плащат десетки или дори стотици хиляди долари за евакуация на служители от Дубай, като цената на частните самолети и наетите превозни средства се качва рязко, твърдят застрахователни групи, предоставящи защита при кризисни ситуации. С навлизането в петия ден на конфликта и рестартирането на някои полети от емирството след еднодневно спиране, все по-голям брой жители и служители се стремят да напуснат най-важния финансов и търговски център на Обединените арабски емирства. За евакуацията на едно семейство с двама възрастни и две деца за служители, които използват частни самолети, вече са необходими 250 000 долара, съобщава застраховател.

Цените на чартърните машини почти са се удвоили от уикенда насам, по оценка на много хора в бранша. Наемането на такси или частен микробус от Дубай до Мускат в Оман или Рияд в Саудитска Арабия – двете най-популярни дестинации за бягащите от града, също е поскъпнало драстично – до до хиляди долари, в сравнение с неколкостотин преди началото на военните действия. „Виждали сме цени (на таксита) от 5000 долара нагоре“, казва един застрахователен директор.

Докато фирмите в региона съветват служителите си да работят дистанционно, все по-голям брой жители, летовници и емигранти се стремят да напуснат, тъй като конфликтът показва слаби признаци за решение. Дария Гуристримба, която управлява туристическата агенция Globe7 за богати хора и има клиенти в региона, каза: „Хората оставаха преди 3 март), те бяха горе-долу спокойни, казвайки, че няма да си тръгнат. Сега всички разбират, че ще отнеме известно време. И хората заминават за Оман и напускат страната.“

Има и други признаци, че установили се в мегаполиса семейства напускат региона. „Наблюдахме огромно увеличение на заявките… с домашни любимци на борда през последните 24 часа, тъй като семействата, базирани в региона, вземат решение да се изтеглят напълно“, отбелязва Чарлз Робинсън – основател на EnterJet. „Те не могат да оставят домашните си любимци у дома и летенето с тях с търговска цел не е осъществимо.“ Изпълняват се ограничен брой полети за напускане на региона, въпреки че някои от тях са възобновени до и от Дубай и Абу Даби.

Водещите авиокомпании Emirates, Flydubai и Etihad изпълняват някои полети за връщане на пътници, но заявиха, че редовните услуги са спрени. Полетите на Qatar Airways остават приземени, тъй като катарското въздушно пространство е затворено, а десетки хиляди пътници, които е трябвало да излетят от ключовите летища в региона, са блокирани.

Много правителства, включително Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия, организират репатриращи полети, за да върнат гражданите си у дома. Air France и KLM извършиха по един от Мускат на 3 март, съобщиха от авиокомпанията. Lufthansa ще изпълни полет от Мускат за германското правителство на 4 март вечерта, а British Airways заяви, че планира да лети от Мускат на 5 март с опция за още полети през следващите дни.

Virgin Atlantic, която на 3 март стана първата европейска авиокомпания, възобновила редовните си полети до Дубай, е изпълнила един курс до емирството и друг до Рияд през нощта. И двата самолета са били пълни и ще се върнат във Великобритания с пътници, съобщи авиокомпанията на 4 март.

По данни на Flightradar24 (най-добрият тракер за полети на живо, който показва въздушния трафик в реално време), на 4 март сутринта от Мускат са излитали както търговски, така и чартърни полети. Базата в Оман се е превърнала в сборен пункт за хората, които се опитват да напуснат Дубай, като границата остава отворена, а граничарите отменят визовите изисквания, твърдят множеството субекти, преминали от уикенда насам.