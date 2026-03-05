Безнадеждни жалби срещу избора на Русинова за градски прокурор

Две жалби са подадени срещу избора на Емилия Русинова за ръководител на Софийската градска прокуратура, съобщава „Лекс“. Едната е от следователя Бойко Атанасов, който записа поредно безуспешно участие в процедура за ръководен пост, другата – на Фондация „Щит“ с управители Цветанка и Димитър Стоянови.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Русинова за шеф ключовата столична прокуратура през февруари въпреки изнесените от „Антикорупционен фонд“ данни за свързаност с изчезналия съдебен лобист Петьо Петров – Еврото в аферата „Осемте джуджета“. Жалбите срещу избора й са обаче напълно обречени предвид разглеждането им от Върховния административен съд.