РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Безнадеждни жалби срещу избора на Русинова за градски прокурор

Две жалби са подадени срещу избора на Емилия Русинова за ръководител на Софийската градска прокуратура, съобщава „Лекс“. Едната е от следователя Бойко Атанасов, който записа поредно безуспешно участие в процедура за ръководен пост, другата – на Фондация „Щит“ с управители Цветанка и Димитър Стоянови.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Русинова за шеф ключовата столична прокуратура през февруари въпреки изнесените от „Антикорупционен фонд“ данни за свързаност с изчезналия съдебен лобист Петьо Петров – Еврото в аферата „Осемте джуджета“. Жалбите срещу избора й са обаче напълно обречени предвид разглеждането им от Върховния административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.