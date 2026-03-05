Марк Рюте заяви, че член 5 от НАТО не е на масата въпреки атаките на Иран срещу блока

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю за “Ройтерс”, че следи внимателно ескалацията на напрежението в Близкия изток и вчерашното нападение с балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. Той допълни, че към момента член 5 от договора за Алианса не е на масата за обсъждане. Според Рюте НАТО подкрепя ударите на САЩ срещу Иран, тъй като тази страна е била на път да се превърнат в истинска заплаха и за Европа.

„Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен“, добави той, уверявайки, че европейските държави не участват в конфликта в Близкия изток.

Член 5-и от договора за НАТО гласи, че атака срещу един от членовете на алианса е атака срещу всички останали.

Припомняме, че министерството на отбраната на Турция обяви на 4-ти март, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. Турският президент Реджеп Ердоган отбеляза, че страната му ще вземе всички необходими мерки за защита на границите и въздушното си пространство и ще реагира решително и без колебание при нови враждебни действия. Генералният щаб на иранските въоръжени сили отрече, че те са изстрелвали ракети срещу южната ни съседка.

Шести ден от началото на военната операция в Близкия Изток и жертвите вече наброяват около 1230 души, съобщава AP.