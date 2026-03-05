ЕК подпомага евакуационни полети от Близкия изток

Европейската комисия съдейства за организирането на евакуационни полети от Близкия изток, съобщиха от институцията. Подкрепата се осъществява чрез Координационния център за реагиране при извънредни ситуации в рамките на механизма на ЕС за гражданска защита.

В сряда и четвъртък центърът е подпомогнал държавите членки при организирането на шест евакуационни полета до България, Италия, Австрия и Словакия. Очаква се през следващите дни да бъдат осъществени и допълнителни полети за извеждане на европейски граждани от региона.

Към 5 март десет държави са активирали механизма за гражданска защита – Белгия, България, Чехия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Румъния, Словакия и Австрия.

Координационният център подпомага логистичната организация на полетите, предложени от държавите членки. Европейската комисия остава в постоянен контакт с делегациите на ЕС и с консулските служби на страните членки в региона, като при необходимост може да поеме част от разходите за репатрирането на гражданите.