Няма пряка заплаха за България от войната в Иран, е заключението след Съвета по сигурността

Няма пряка заплаха за България и националната сигурност заради войната в Иран. Около този извод се обединиха представители на парламентарно представените партии от ПП-ДБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН след заседанието на Съвета по сигурността в Министерския съвет.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви, че по време на съвета са били представени подробни доклади от службите и министрите. По думите му няма индикации България да е потенциална цел на Иран или да съществува непосредствен риск от военни действия срещу страната. Той подчерта, че въпреки това трябва да се предприемат превантивни мерки, включително подготовка при евентуален миграционен натиск, и призова за единна европейска позиция. Мирчев определи като правилно решението на служебния премиер Андрей Гюров да запази Атанас Запрянов като служебен министър на отбраната.

Председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова също заяви, че няма непосредствена заплаха за страната, но предупреди за възможни асиметрични рискове. Според нея те могат да се изразят в действия, насочени към нарушаване на функционирането на гражданска или държавна инфраструктура. Киселова посочи, че част от подготвителните мерки са били предприети още от предишното правителство и подчерта, че България трябва да действа в координация със съюзниците си в НАТО.

Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов каза, че по време на заседанието депутатите са изискали информация от институциите, но според него служебният кабинет не е бил достатъчно открит нито към гражданите, нито към парламента. Неговото мнение е , че по време на разговорите представители на правителството са се опитвали да „шикалкавят“, но депутатите са настоявали за отговори на въпросите си.

Йорданов коментира още, че част от обществото се притеснява заради публичната информация за американски самолети на летището в София и заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. По думите му конфликтът не е провокиран от България и не представлява операция на НАТО. Той подчерта, че основната гаранция за сигурността на страната е членството ѝ в Алианса, като изрази надежда рисковете за България да останат основно в икономическата сфера.