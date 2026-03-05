Дават на съд бивша управителка на болница в Раднево, присвоила над 100 000 евро

Окръжната прокуратура в Стара Загора предаде на съд 62-годишната М. У., която в периода 23 май 2018 година до 29 януари 2019 година, като управител на болница в град Раднево, е нарушила Договор за възлагане и управление на болнично заведение и Правила за разпределение на финансовите средства и работната заплата, съобщават от държавното обвинение. Тя е присвоила общо 111 502 евро, като разпоредила изплащане на допълнително възнаграждение за личен принос на работещи в лечебното заведение.

Ако обвиняемата бъде признато за виновна, то нея я грози наказание “лишаване от свобода” до 20 години, тъй като се касае за случай с изключително големи присвоявания. С постановление на прокурор е наложен запор на лек автомобил, собственост на свързани с обвиняемата лица.

Установено е, че М. У. определила допълнителните възнаграждения, без да приложи документи със заеманите длъжности и трудови договори на лекарите в болницата, т. е. те са получили възнагражденията в нарушение на Правилата за разпределение на финансовите средства и работната заплата. Между 70 и 90 служители са били замесени в схемата.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Стара Загора.