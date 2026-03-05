Гюров представи приоритетите на служебния кабинет пред европейски посланици

Служебният премиер Андрей Гюров проведе работна среща с посланиците на страните – членки на Европейския съюз, на Обединеното кралство и на Швейцария, както и с ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България. По време на разговора в Министерския съвет той представи основните приоритети на служебното правителство.

Гюров посочи като водеща задача на кабинета провеждането на честни избори и подчерта значението на доверието на гражданите в изборния процес. По думите му, правителството ще следва стриктно закона при организацията на предстоящия предсрочен вот, като целта е той да бъде проведен прозрачно, професионално и по установените правила.

Премиерът изтъкна и ангажимента към стабилността на държавата и ефективното функциониране на изпълнителната власт. Той припомни, че още с встъпването си в длъжност правителството е заявило намерение да работи за укрепване на върховенството на правото и за повишаване на общественото доверие в институциите.

В рамките на срещата беше обсъдена и международната обстановка, включително ситуацията в Близкия изток и войната в Украйна. Гюров потвърди последователната подкрепа на България за Киев и увери, че страната ни остава надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. Той благодари и за подкрепата на европейските партньори за присъединяването на България към Шенген и еврозоната.