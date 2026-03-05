РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Иран засилва натиска срещу кюрдите

Иран порази бази на ирански кюрди в Ирак

По данни, потвърдени от Би Би Си, във вторник и сряда е имало ирански атаки срещу бази на кюрдите в северната част на Ирак, което потвърждава засилването на военния натиск на Иран срещу кюрдските райони както в страната, така и отвъд границите й.

Една от базите е била поразена от балистична ракета около 11:00 часа местно време в сряда, а на другата е регистриран двоен удар с безпилотни апарати във вторник.

Междувременно израелски и американски представители, цитирани от The Jerusalem Post, съобщиха, че стотици кюрдски бойци са започнали наземни действия на територията на Иран от райони близо до границата с Ирак.

Между 25 и 35 милиона кюрди населяват планински район, който се простира през границите на Турция, Ирак, Сирия, Иран и Армения. Те са четвъртата по численост етническа група в Близкия изток, но нямат създадена своя държава.

Около 10% от населението на Иран са кюрди. Повечето от тях са сунити, живеят основно в северозападните райони и са .сред най-активните въоръжени опозиционни сили срещу властите в Техеран.

