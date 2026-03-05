Японските инвеститори получават нов достъп до платината чрез Rakuten Platinum Fund

Японската компания Rakuten Securities пусна нов инвестиционен фонд за платина – Rakuten Platinum Fund, който дава на японските инвеститори по-лесен достъп до пазара на благородни метали. Той разширява възможностите на по-дребните индивидуални японски инвеститори като предлага непреки вложения в платина чрез структура тип „фонд от фондове“. Вместо да притежава физическа платина, дружеството инвестира чрез основен фонд, който насочва средства към борсово търгувани фондове (ETF), обезпечени с физическа платина.

Rakuten Platinum Fund е структуриран като инвестиционен тръст без фиксиран срок, като позволява ежедневно записване и обратно изкупуване на дялове. Максималният му капитал е около 641 млн. щатски долара, при минимален праг от 1 млрд. йени.

Фондът може да бъде включен и в японската спестовна схема Nippon Individual Savings Account, която предлага данъчни облекчения за дивиденти и капиталови печалби за неограничен период, при спазване на инвестиционните ограничения, което го прави привлекателен за дългосрочни инвестиции.

Пускането му идва на фона на силен интерес към платината. Според World Platinum Investment Council, цената на метала е скочила с над 90% през 2025 г., подкрепена от недостиг на предлагане и силно индустриално търсене. Освен това, много инвеститори се насочват към платината като по-достъпна алтернатива на златото.