Qualcomm: „6G не е просто еволюция, а революция – Европа трябва да води“

„6G не е просто еволюция, а революция“, каза вицепрезидентът по правителствените въпроси за Европа, Близкия изток и Северна Африка на Qualcomm, Васим Чурбажи по време на годишното изложение Mobile World Congress в Барселона. Компанията планира да започне комерсиално внедряване на 6G до 2029 г., като целта е Европа да води развитието на новото поколение безжични технологии.

Предварителни внедрявания могат да започнат още през 2028 г., като това ще бъде важно за развитието на изкуствения интелект, свързаността и високопроизводителните изчисления.

Чурбажи обяснява, че 6G ще е платформа за „физически AI“ – нов вид изкуствен интелект, който взаимодейства с реалния свят, като роботи или смарт очила. Например, за умни очила видеото трябва да се изпраща към центъра за данни и мрежата за обработка – за това е нужен голям „качване“ upload, който 6G ще осигури.

Друга полза на 6G е, че ще позволява сензорно разпознаване и проследяване на обекти като коли и дронове – нещо много важно за националната сигурност.

На конгреса Qualcomm обяви нова коалиция за ускоряване на развитието на 6G, включваща европейски компании като Nokia и Ericsson, както и американски като Amazon, Google и Microsoft.

Чурбажи подчерта, че Европа може да бъде лидер и в AI, ако използва „хибриден AI“ – модел, който разпределя изчисленията между устройства, локални мрежи и облака. AI системите трябва да разбират езика и културата на потребителя, за да бъдат ефективни. Локално внедрените модели ще са реален слой на дигитален суверенитет, а не само политическа цел.

Qualcomm активно работи с европейски правителства и индустрии за партньорство в тази област. Компанията има R&D и инженерни центрове в Германия, Франция, Ирландия, Испания, Италия и Швеция, което я прави естествен партньор за дигиталната трансформация в автомобилния, индустриалния и отбранителния сектор.

Въпреки че Qualcomm е американска мултинационална компания, Европа е ключов пазар с дълга история в производството. Чурбажи вярва, че комбинирането на европейските възможности с 6G и AI ще направи континента лидер в тези технологии.