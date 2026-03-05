Удар по каналджиите – граничари разбиха ОПГ за трафик на мигранти

Каналджийството в България от години насам е добре утъпкана почва за престъпната екосистема, свързана с нелегалната миграция, което ни поставя в сложна роля – едновременно буферна зона и арена на организирана престъпност. Такъв е примерът с поредния постъпил сигнал в дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ към “Гранична полиция” за изграден миграционен канал, съобщават от МВР.

Става въпрос за българи и чужденци, които помагали на нелегални мигранти да преминамат през българо-турската граница. По този начин, един път достигнали татковината ни, те я напускали бързо-бързо, за да я заменят с възможностите, които предоставяли други страни от Западна Европа.

След спецакцията на граничарите са установени организаторите на канала – 10 лица съпричастни към дейността на групировката. Като обвиняеми са привлечени трима мъже и са задържани за до 72 часа.

Извършени са претърсвания, при които са иззети мобилни телефони, сим карти, преносими компютри, фалшифицирани регистрационни табели за автомобили, газов пистолет калибър 9 мм.

Работата по случая продължава.