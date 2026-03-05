Арестуваха за корупция БОП-аджия от „Киберпрестъпност“

Служител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е арестуван за корупция, съобщават от МВР. Задържаният полицай е от дирекция „Киберпрестъпност“. Акцията е проведена с участието на „Вътрешна сигурност“ на силовото ведомство. Разследването е по сигнал за злоупотреба със служебно положение отстрана на служителя, който започнал работа в антимафиотската структура през 2024 г.

Ден преди провеждането на акцията служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев освободи шефа на ГДБОП Боян Раев редом с тези на дирекциите „Национална полиция“ и „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Обстоятелство, което навежда на вероятност от прикриване на копрупционни действия отстрана на предишното ръководство, за които е имало вече информация.