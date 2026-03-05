Външният министър на Иран Абас Арагчи заплаши САЩ, че ще понесат последствия заради потапянето на ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка, предаде БТА.

Фрегатата „ИРИС Дена“ с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар – в международни води и без предупреждение – написа Арагчи в социалната платформа „Екс“. „Съединените щати горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха“, посочи той.

Междувременно Иран изстреля вълна от ракети по Израел рано сутринта.