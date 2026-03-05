РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Иран заплаши САЩ, че ще съжалява за потапянето на иранската фрегата „ИРИС Дена“

САЩ ще съжалява за потапянето на иранската фрегата „ИРИС Дена“

Външният министър на Иран Абас Арагчи заплаши САЩ, че ще понесат последствия заради потапянето на ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка, предаде БТА.

Фрегатата „ИРИС Дена“ с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар – в международни води и без предупреждение – написа Арагчи в социалната платформа „Екс“. „Съединените щати горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха“, посочи той.

Междувременно Иран изстреля вълна от ракети по Израел рано сутринта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.