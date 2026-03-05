Изслушването на шефа на АЕЦ „Козлодуй“ остава за след седмица

В началото на пленарното заседание председателят на парламента Рая Назарян обяви, че снощи е постъпило уведомление от изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев, който е обяснил, че днес и утре и той, и заместниците му ще са заети с изключително отговорни предстоящи пускови операции на 6-ти енергоблок на централата.

Поради тази причина те няма да могат да дойдат на изслушването, поискано от Йордан Тодоров от „Възраждане“, което бе насрочено за днес. Той настояваше парламентът да получи информация както от Иван Андреев, така и от министъра на енергетиката – Трайчо Трайков – относно ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и 6-и блок през 2026 г., включващи многомилионни доставки в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Още вчера стана ясно, че министър Трайчо Трайков няма да може да участва в изслушването, тъй като е в командировка в чужбина, и на негово място се очакваше днес да отговаря негов заместник-министър. В крайна сметка Рая Назарян обяви, че изслушването на шефа на АЕЦ „Козлодуй“ и на заместник-министъра на енергетиката ще остане за следващата седмица.