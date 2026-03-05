Марин Райков съобщи, че в момента няма непосредствени рискове за България

Служебният зам.-министър на външните работи Марин Райков заяви, че към момента няма непосредствени рискове за България. Той уточни, че ситуацията е много динамична и всяко съобщение за ескалация се следи с повишено внимание и загриженост.

Райков добави, че основният приоритет е извеждането на българските граждани от рисковите зони, особено от Близкия изток, където се извършват военни удари.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров свика Съвета за сигурност, като за първи път бяха поканени и парламентарно представените партии, за да обсъдят международната обстановка и военните действия в региона.