Зимбабве спира износа на литий и иска повече преработка в страната

Зимбабве реши да забрани износа на литиеви концентрати, като посочи злоупотреби и изтичане на приходи като основна причина. Министърът на мините и минното развитие инж. д-р Полит Камбамура заяви, че някои минни компании декларират по-малки количества добив, което води до сериозни загуби за държавата.

По думите му проблемът е станал толкова голям, че правителството е въвело забраната по-рано от планираното. Първоначално тя е трябвало да влезе в сила догодина, но заради нарастващото производство и повече разрешителни за износ решението е приложено незабавно. Забраната ще остане в сила, докато компаниите не изпълнят новите изисквания на държавата.

След големи инвестиции от компании като Sinomine Resource Group, Zhejiang Huayou Cobalt Co. и Chengxin Lithium Group, Зимбабве се превърна във важен доставчик на литиев концентрат за китайските рафинерии.

Правителството обаче иска минералите да се преработват в страната, за да се увеличи тяхната стойност и приходите за икономиката. Според Камбамура много находища съдържат и други ценни метали, като например метали от платинената група.

Министерството на мините обяви също, че спира безсрочно износа на сурови минерали и литиеви концентрати, според информация в медиите. Властите очакват съдействие от минната индустрия и подчертават, че мярката е в национален интерес.

Правителството ще преразгледа и процедурите за износ, за да ограничи злоупотребите и изтичането на приходи и да направи системата по-ефективна.