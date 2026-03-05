Новата любима напитка на TikTok? Гореща вода

Инфлуенсъри твърдят, че пиенето на гореща вода преди закуска може да помогне за храносмилането, подуването на корема и още много. Експерти обясняват дали това наистина е вярно.

Видяхме пребиотични газирани напитки за здравето на червата, „sleepy girl mocktail“ за по-добър сън и вода с лимон за имунитет и отслабване. Сега най-новата напитка, която набира популярност в онлайн уелнес средите, е горещата вода.

Тенденцията е част от по-широко явление в интернет, при което хората възприемат елементи от източната медицина и китайската култура и споделят опита си в социалните мрежи.

Един от популярните примери е пиенето на гореща или топла вода сутрин преди закуска. Много хора твърдят, че това подобрява храносмилането, кара ги да се чувстват по-стройни и намалява подуването на корема, а понякога ги кара и бързо да отидат до тоалетната. Някои също казват, че подобрява кожата, помага за отслабване и дори „детоксикира“ организма.

Всичко това само от вода? Потърсихме мнението на експерти.

Стимул за храносмилането

От хиляди години практикуващите традиционна китайска медицина и аюрведа – холистична медицинска система от Индия насърчават пиенето на топла или гореща вода сутрин (и през деня), за да се поддържа храносмилателната система в добра форма.

Според тях, когато храната и напитките се консумират студени, храносмилането се влошава, което може да доведе до стомашно-чревен дискомфорт, например подуване на корема. Това обяснява Джеф Гулд, акупунктурист в Johns Hopkins Medicine, обучен в традиционна китайска медицина.

Научните изследвания по темата обаче са малко. Проучване от 2016 г., проведено сред 60 пациенти след операция на жлъчния мехур, установява, че тези, които са пили топла вода няколко часа след процедурата, са започнали по-рано да отделят газове от тези, които не са пили нищо. Водата обаче не ускорила значително първото изхождане.

Някои малки изследвания предполагат, че студените напитки или храни могат да забавят изпразването на стомаха в сравнение с топлите. Но експертите подчертават, че тези проучвания са ограничени.

Според Линда А. Лий, гастроентеролог в Northwell Health, все още не е ясно дали това реално влияе на начина, по който се чувстваме.

Въпреки липсата на убедителни научни доказателства, пиенето на топла вода сутрин има физиологична логика, казва Лиза Ганджу, гастроентеролог в NYU Langone Health.

По време на сън храносмилането се забавя. Когато се събудим и приемем нещо – независимо от температурата това стимулира вълни на свиване и отпускане на мускулите в хранопровода, стомаха и червата.

„По същество това казва на организма: „Добре, време е да се събудим и да започнем да действаме.““, обяснява тя.

Митът за „детоксикацията“

Що се отнася до твърденията, че горещата вода детоксикира организма, Кристен Смит, диетолог и говорител на Academy of Nutrition and Dietetics, казва, че водата не премахва токсините – това правят черният дроб и бъбреците.

По отношение на отслабването, някои хора могат да забележат временно намаляване на теглото след изхождане. Но ако горещата вода просто замества сладки и калорични напитки, тогава тя може да помогне за по-дългосрочно отслабване.

Основното предимство: хидратацията

Най-голямата полза от пиенето на топла вода сутрин може просто да е хидратацията, казва Смит.

Когато се събудим, организмът е леко дехидратиран, обяснява д-р Ганджу. Пиенето на вода може да помогне при симптоми като:

чувство на глад

главоболие

сънливост и отпадналост



Има и доказателства, че по-добрият прием на вода може да подобри външния вид на кожата, като намали сухотата.

Според д-р Мей този тренд просто потвърждава нещо, което вече знаем:

„Водата е изключително полезна за организма във всяко отношение.“

Четете още: Тези 10 храни са богати на калий и може да помогнат за понижаване на кръвното налягане