Мощна експлозия на танкер в Персийския залив

Иран удари американски танкер в Персийския залив

Британската служба Операции за морска търговия съобщи, че танкер, закотвен край бреговете на Кувейт, е бил засегнат от „мощна експлозия“. По информация на службата корабът е започнал да поема вода, а от товарен резервоар е изтичал петрол. Не е било установено наличие на пожар, пише „Индипендънт“.

Все още не е ясно дали става дума за американски петролен танкер, който според ирански държавни медии е бил поразен от иранска ракета. Вашингтон засега не е коментирал съобщенията за такава атака. Ако тя бъде потвърдена, това би довело до ново изостряне на конфликта, който навлиза в шестия си ден.

Междувременно се появиха съобщения за паднали ракети и безпилотни летателни апарати на летище в Азербайджан. По информация на източник, близък до азербайджанското правителство, това е станало на летището в азербайджанския анклав Нахичеван. То се намира на приблизително 10 километра от границата с Иран.

Засега няма официална информация за щети или жертви.

