В екоминистерството създадоха координационно звено „Политики за морето“

В Министерството на околната среда и водите започва работа Координационно звено „Политики за морето“, създадено със заповед на служебния министър Юлиян Попов. Новата експертна структура има за цел да подобри управлението на процесите и информацията, свързани с Черно море, както и координацията между институциите и научните организации.

Експертите ще работят по прилагането на европейското законодателство и по изпълнението на международните ангажименти на България, свързани с опазването на морската среда. Сред основните им задачи са управлението на данните за морските води, внедряването на научни постижения и прилагането на международен опит в мониторинга и управлението на морските ресурси.

Звеното ще координира дейността на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и други компетентни институции при разработването и прилагането на Морската стратегия на страната. Освен това ще подпомага изпълнението на ангажиментите на България по Конвенцията за опазване на Черно море и ще участва в съвместни проверки с регионалните инспекции по околната среда и водите.

За започването на дейността е изготвен план, който предвижда анализ на наличните документи и данни, институционално картиране и теренни посещения. Целта е да се изгради цялостна картина за състоянието на Черноморието и за задълженията на страната в областта на управлението на морската среда.