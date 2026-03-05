5 упражнения в изправено положение, които възстановяват силата на коремните мускули по-бързо от фитнес класове след 50

Изследвания показват, че хората над 50 години имат по-голяма полза от упражнения, които подобряват стабилността, баланса и активират дълбоките коремни мускули, като напречния коремен мускул (transversus abdominis). Тези мускули обгръщат торса като корсет и са ключови за защита на гръбнака.
Ако сте над 50 години, времената на извайване на „плочки“ и перфектен плажен корем вече са в миналото. Сега изграждането на силно ядро (core) трябва да бъде насочено към стабилност на гръбначния стълб, по-добър баланс, по-добра стойка и движение без болка.
Според проучвания упражненията в изправено положение могат да:
- подобрят баланса
- намалят риска от падане
- облекчат болките в кръста
По-добре от традиционните коремни упражнения.
Личният треньор Джеймс Брейди от OriGym препоръчва пет ефективни упражнения за хора в 50-те, 60-те години и нагоре.
„Упражненията за корем в изправено положение намаляват натиска върху гръбначния стълб и включват бедрата, седалището и горната част на тялото – мускули, които са важни за ежедневните движения“, казва Брейди.
1. Марш на място (Standing March)
Това упражнение помага да се активират дълбоките стабилизиращи коремни мускули.
Как се прави:
- Застанете изправени с крака на ширината на таза.
- Дръжте гърдите над таза.
- Стегнете леко корема.
- Бавно повдигнете едното коляно до височината на таза.
- Не се накланяйте назад или настрани.
- Задръжте 1–2 секунди.
- Спуснете крака контролирано.
Направете:
2–3 серии по 12–16 повдигания (редувайте краката).
2. Клек със вдигане на ръцете над главата
Клековете активират седалищните мускули и бедрата, които поддържат таза и кръста.
Как се прави:
- Застанете с крака на ширината на раменете.
- Стегнете леко корема.
- Избутайте таза назад и клекнете сякаш сядате на стол.
- Дръжте гърдите изправени.
- Когато се изправяте, вдигнете бавно ръцете над главата.
- Не извивайте кръста.
- Спуснете ръцете обратно.
Направете:
2–3 серии по 10–15 повторения.
3. Повдигане на коляно към противоположен лакът (Standing Oblique Knee Drive)
Това упражнение укрепва страничните коремни мускули.
Как се прави:
- Застанете изправени с крака на ширината на таза.
- Поставете ръцете зад главата или пред гърдите.
- Стегнете леко корема.
- Повдигнете дясното коляно към левия лакът.
- Завъртете леко торса.
- Задръжте 1–2 секунди.
- Върнете се в начална позиция.
Направете:
2–3 серии по 10–12 повторения на страна.
4. Планк на стена (Wall Plank Hold)
Това е по-лесна версия на планка, която активира корема, седалището и горната част на гърба.
Как се прави:
- Застанете срещу стена.
- Поставете предмишниците на стената на височината на раменете.
- Отстъпете назад с краката.
- Тялото трябва да образува права линия.
- Стегнете корема и седалището.
- Натискайте леко стената с предмишниците.
- Дишайте спокойно.
Задръжте:
20–40 секунди, 2–3 серии.
5. Антиротационен натиск с ластик (Standing Anti-Rotation Press)
Това упражнение учи тялото да устоява на усукване, което укрепва дълбоките коремни мускули.
Как се прави:
- Закрепете ластик на височината на гърдите.
- Застанете странично към точката на закрепване.
- Хванете ластика с двете ръце пред гърдите.
- Отстъпете леко назад, за да се създаде напрежение.
- Стегнете корема.
- Избутайте ръцете напред.
- Не позволявайте тялото да се завърта.
- Върнете ръцете бавно.
Направете:
2–3 серии по 8–12 повторения на страна.
След 50 години силният корем не означава непременно „плочки“, а по-добър баланс, стабилен гръбнак и по-малко болки в кръста. Упражненията в изправено положение са по-безопасни и по-практични за ежедневието.
