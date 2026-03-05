РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Новият областен управител на Варна поиска данни за скривалищата заради напрежението в Близкия изток

Новият областен управител на Варна Атанас Михов поиска от други институции информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития в региона. „Поводът за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и събитията от последните дни“, се казва в съобщение на областната администрация.

По-късно през деня се очаква да стане ясно дали инициативата е само на областния управител във Варна, или ще бъде предприета и от други областни управители в страната. Скривалищата се проверяват редовно, като по-активни действия и отчети започнаха след началото на войната в Украйна.

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
