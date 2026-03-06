Акциите на Prada се повишават след силни финансови резултати за 2025 година

Акциите на Prada се повишиха с 2.36%, след като италианската луксозна модна къща обяви увеличаване на приходите и печалбата за 2025 година. Въпреки това от компанията посочват, че интеграцията и ребрандирането на наскоро придобитата марка Versace ще окажат натиск върху рентабилността през тази година и ще изискват търпение.

Италианската модна къща Prada придоби легендарната марка през миналата година от американския конгломерат Capri с цел да разшири естетиката и клиентската си база, докато луксозният сектор се сблъскваше със слабо търсене и търговска несигурност. „Придобиването на Versace е важна стъпка в стратегическата еволюция на групата, добавяйки отличителна и допълваща марка към портфолиото ни и подкрепяйки дългосрочните ни цели за растеж“, заяви председателят и изпълнителен директор на Prada Патрицио Бертели.

От Prada очакват, че консолидирането на Versace ще намали маржа на печалба през тази година, но планира да го подобри през 2027 година. Миналия месец Пиетер Мюлиер беше назначен за творчески директор на Versace, за да вдъхне нов импулс на марката след период на спад в приходите и загуби. Назначението влиза в сила от 1 юли. Мюлиер ще наследи Дарио Витале, който пое творческото ръководство на Versace през март 2025 г., заменяйки Донатела Версаче, сестрата на основателя на марката.

Лидерският екип на Versace включва още Еманюел Гинцбургер като главен изпълнителен директор и Лоренцо Бертели като изпълнителен председател. Главният изпълнителен директор на Prada Андреа Гуера, посочи, че трансформацията на марката изисква „уважение, грижа и търпение“. Процесът на интеграция е в ход, като пълното отделяне от Capri се очаква през втората половина на годината.

Първите творчески стъпки и пренасочването на марката се очаква да доведат до известно свиване на приходите през 2026 г., а операционните загуби на Versace от 2025 г. може да продължат и тази година. В перспектива от 2027 г. нататък, компанията ще се фокусира върху увеличаване на привлекателността на марката чрез представянето на първите дизайни на Мюлиер.

През миналата година приходите на Prada достигнаха 5.72 млрд. евро спрямо 5.3 млрд. евро година по-рано и малко над средната прогноза на анализаторите от 5.68 млрд. евро. Само за четвъртото тримесечие продажбите на дребно се увеличиха с 9.3% на годишна база (без да се отчитат валутните колебания). Чистата печалба за годината нарасна до 852 млн. евро спрямо 839 млн. евро през 2024 година.

От компанията отбелязват, че тя е работила в предизвикателна макроикономическа и индустриална среда. Prada отчете 10% ръст на органичните продажби на дребно с фиксирани валути в региона Азия – Пасифик, въпреки че пазарът остава слаб за луксозния сектор поради намаляващите продажби в Китай.