РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Вътрешният министър призова за решителни действия срещу търговията с гласове

Рокадите в МВР не подминаха шефовете на ГДБОП, полицията и жандармерията, Вътрешният министър призова за решителни действия срещу търговията с гласове

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев възложи на областните дирекции на МВР да сведат до минимум търговията с гласове на предстоящите парламентарни избори. На национално съвещание на вътрешното министерство той и заместник-главният прокурор Ваня Стефанова обявиха, че МВР и прокуратурата ще работят в тясна координация срещу изборните престъпления.

Дечев призова ръководителите в системата на МВР да прилагат цялата строгост на закона. По думите му, законодателството дава достатъчно възможности да се ограничи купуването на гласове и не трябва да се допуска изборите отново да бъдат касирани, както се случи след вота за 51-вото Народно събрание. Той подчерта, че МВР не бива по никакъв начин да бъде причина за провеждането на нечестен изборен процес.

„Искам да бъдете смели като тигри, решителни и безкомпромисни срещу всеки опит за купуване на гласове, контролиран или корпоративен вот. Ако действате в рамките на закона, аз винаги ще ви защитя“, каза вътрешният министър. Той изтъкна още, че служителите не трябва да се влияят от партийна принадлежност и предупреди, че ако някой твърди, че има нареждане от политическо ръководство да се игнорират сигнали за изборни нарушения, това не е вярно.

Заместник-главният прокурор Ваня Стефанова също подчерта значението на координацията между прокуратурата и МВР. Тя посочи, че превантивната дейност е ключова за пресичането на платения и корпоративния вот, както и за предотвратяване на т.нар. изборен туризъм. Всеки сигнал трябва да бъде разглеждан сериозно, а при наличие на достатъчно данни да се образува наказателно производство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.