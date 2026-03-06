Вътрешният министър призова за решителни действия срещу търговията с гласове

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев възложи на областните дирекции на МВР да сведат до минимум търговията с гласове на предстоящите парламентарни избори. На национално съвещание на вътрешното министерство той и заместник-главният прокурор Ваня Стефанова обявиха, че МВР и прокуратурата ще работят в тясна координация срещу изборните престъпления.

Дечев призова ръководителите в системата на МВР да прилагат цялата строгост на закона. По думите му, законодателството дава достатъчно възможности да се ограничи купуването на гласове и не трябва да се допуска изборите отново да бъдат касирани, както се случи след вота за 51-вото Народно събрание. Той подчерта, че МВР не бива по никакъв начин да бъде причина за провеждането на нечестен изборен процес.

„Искам да бъдете смели като тигри, решителни и безкомпромисни срещу всеки опит за купуване на гласове, контролиран или корпоративен вот. Ако действате в рамките на закона, аз винаги ще ви защитя“, каза вътрешният министър. Той изтъкна още, че служителите не трябва да се влияят от партийна принадлежност и предупреди, че ако някой твърди, че има нареждане от политическо ръководство да се игнорират сигнали за изборни нарушения, това не е вярно.

Заместник-главният прокурор Ваня Стефанова също подчерта значението на координацията между прокуратурата и МВР. Тя посочи, че превантивната дейност е ключова за пресичането на платения и корпоративния вот, както и за предотвратяване на т.нар. изборен туризъм. Всеки сигнал трябва да бъде разглеждан сериозно, а при наличие на достатъчно данни да се образува наказателно производство.