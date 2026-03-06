РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Инвеститори съдят Илон Мъск за милиарди заради публикация за Twitter

Илон Мъск

Милиардерът Илон Мъск се защитава в съдебно дело за милиарди долари, свързано с придобиването на Twitter за 44 млрд. долара. В съда на Сан Франциско той призна, че публикацията му в социалните мрежи, която предизвика спора, „може би не е била най-мъдрият му туит“.

Инвеститори твърдят, че са загубили пари, след като Мъск заяви през май 2022 г., че сделката за покупката на Twitter е „временно на пауза“, докато компанията не докаже, че фалшивите акаунти са под 5% от потребителите. След публикацията акциите на компанията паднаха с около 9%.

Птицата на Twitter от бившия офис в Сан Франциско продадена на търг за 35 000 долара

По-късно Мъск засили критиките си към Twitter, твърдейки, че броят на ботовете е по-висок от обявения. Според ищците той е използвал тази стратегия, за да окаже натиск и да предоговори цената на сделката.

Мъск отрече обвиненията и заяви, че просто е изразявал мнението си и е искал да подобри платформата. Той подчерта, че реакциите на пазарите са непредсказуеми и хората често „влагат твърде много смисъл“ в неговите думи.

В крайна сметка сделката беше финализирана през октомври 2022 г. на първоначалната цена от 54.20 долара за акция, след като бордът на Twitter заведе дело срещу Мъск.

Ако съдебните заседатели се произнесат в полза на инвеститорите, те могат да поискат милиарди долари обезщетение.

