РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Украйна обвинява Унгария, че е взела за заложници седем банкови служители

Украйна обвинява Унгария, че е взела за заложници седем банкови служители в Будапеща

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Унгария, че е взела за заложници седем служители на украинската държавна спестовна банка „Ощадбанк“.

В публикация в социалната мрежа X Сибига написа:
„Днес в Будапеща унгарските власти взеха седем украински граждани за заложници. Причините все още са неизвестни, както и тяхното текущо състояние.“

image 964

Служителите са пътували с два автомобила, превозващи 80 милиона долара (около 60 милиона паунда) в брой между Австрия и Украйна. По думите на Сибига украинските власти са изпратили официална дипломатическа нота с искане служителите да бъдат освободени.

„Стойността на ценностите в задържаните автомобили възлиза на 40 милиона щатски долара, 35 милиона евро и 9 килограма злато“, се казва още в изявлението на банката.

„Ощадбанк настоява за незабавното освобождаване на своите служители и връщането на имуществото им в Украйна.“

Унгария поддържа тесни връзки с Русия и последователно се противопоставя на военната помощ за Украйна.

Сибига обвини Унгария в „държавен тероризъм и рекет“.

„Става дума за това, че Унгария взема заложници и краде пари“, добави той в публикацията си.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски разкритикува унгарския премиер Виктор Орбан, че блокира европейски пакет за помощ за Киев.

Орбан от своя страна обвини Киев, че е наложил „петролна блокада“ срещу Унгария, като умишлено забавя възстановяването на работата на петролопровода „Дружба“.

Унгария и Словакия – единствените страни от Европейския съюз, които все още внасят руски петрол – обвиняват Украйна, че умишлено забавя възстановяването на потоците по политически причини.

Четете още: Орбан заплаши да спре транзитни доставки за Украйна заради петролопровода „Дружба“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.