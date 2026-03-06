Украйна обвинява Унгария, че е взела за заложници седем банкови служители

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Унгария, че е взела за заложници седем служители на украинската държавна спестовна банка „Ощадбанк“.

В публикация в социалната мрежа X Сибига написа:

„Днес в Будапеща унгарските власти взеха седем украински граждани за заложници. Причините все още са неизвестни, както и тяхното текущо състояние.“

Служителите са пътували с два автомобила, превозващи 80 милиона долара (около 60 милиона паунда) в брой между Австрия и Украйна. По думите на Сибига украинските власти са изпратили официална дипломатическа нота с искане служителите да бъдат освободени.

„Стойността на ценностите в задържаните автомобили възлиза на 40 милиона щатски долара, 35 милиона евро и 9 килограма злато“, се казва още в изявлението на банката.

„Ощадбанк настоява за незабавното освобождаване на своите служители и връщането на имуществото им в Украйна.“

Унгария поддържа тесни връзки с Русия и последователно се противопоставя на военната помощ за Украйна.

Сибига обвини Унгария в „държавен тероризъм и рекет“.

„Става дума за това, че Унгария взема заложници и краде пари“, добави той в публикацията си.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски разкритикува унгарския премиер Виктор Орбан, че блокира европейски пакет за помощ за Киев.

Орбан от своя страна обвини Киев, че е наложил „петролна блокада“ срещу Унгария, като умишлено забавя възстановяването на работата на петролопровода „Дружба“.

Унгария и Словакия – единствените страни от Европейския съюз, които все още внасят руски петрол – обвиняват Украйна, че умишлено забавя възстановяването на потоците по политически причини.

