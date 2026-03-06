Иновациите в отбраната са важен приоритет, каза Ирена Младенова

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с Управителния съвет на „София тех парк“. Обсъдени бяха мерките за развитие и трансформационен скок на научно-технологичния парк, новите проекти, в които участва, както и изпълнението на публични политики. Министър Младенова подчерта, че е от изключетелна важност активната роля на лабораториите в „София тех парк“ и тяхната достъпност за бизнеса, учените и изследователите в координация с екосистемата.

Основен фокус на срещата беше възможността „София тех парк“ да кандидатства и да бъде включен като акселератор в Ускорителя за иновации в отбраната за Северния Атлантик (DIANA). Това ще даде нови възможности на българските иноватори, както и разширяване на инвестиционния потенциал. Също така ще помогне на стартиращите фирми в България да станат част от мрежата за развитие на дълбоки технологии в сектора, което от своя страна ще им отвори нови пазари.

Министър Младенова изтъкна, че иновациите в отбраната са важен приоритет, като е необходимо по-тясно сътрудничество между индустрията и академичните среди.

Обсъдени бяха още Центърът за иновации в отбраната в „София тех парк“,

Центърът за върхови постижения в Казанлък, мрежата от съществуващите тестови центрове към DIANA, подкрепящи иновации в ключови технологични области като изкуствен интелект, автономни системи, квантови технологии и други.

По време на срещата в Министерството на иновациите и растежа особено внимание беше отделено на темата за технологичния трансфер и на надграждането на суперкомпютъра Discoverer с новите системи, които дават възможност да бъдат предоставени допълнителни специализирани услуги в областта на изкуствения интелект.

На срещата от страна на „София тех парк“ присъстваха – Тодор Младенов и Мартин Дановски, както и заместник-министрите Мира Йосифова и Борислав Банков.

„София тех парк“ е първият научно-технологичен парк в България.

Основните области, върху които е съсредоточена дейността на парка, са информационните и комуникационните технологии, науките за живота и зелената енергия. Целите му са да подпомага развитието на изследователския, иновационния и технологичния капацитет на България, като е в партньорство с частни и публични организации, за да подпомогне иновационната среда.