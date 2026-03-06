УниКредит Булбанк е сертифицирана за равнопоставеност на работното място

Общо десет банки от групата на УниКредит подновиха престижния световен стандарт EDGE Certification

УниКредит Булбанк е сред десетте банки от групата на УниКредит, които подновиха престижния EDGE Certification® – водещ световен стандарт за равнопоставеност на работното място. Освен България, сертификацията беше подновена и в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия и Словакия.

Банките в тези държави представляват над 80% от всички служители на УниКредит, което прави групата първата и единствена европейска финансова институция, ресертифицирана в подобен мащаб и отговаряща на условията за престижната EDGE Global Certification.

EDGE Certification® оценява организациите чрез независим процес, който разглежда представителството на половете, равнопоставеността в заплащането, приобщаващите политики и корпоративната култура. Методологията комбинира анализ на количествени данни, преглед на политики и практики и обратна връзка от служителите.

Резултатите от тазгодишната оценка показват значим напредък за групата. Представителството на жените в топ мениджмънта вече надхвърля 30% във всички сертифицирани компании, а данните за лидерския потенциал показват все повече жени, които преминават към по-високи управленски роли.

Обратната връзка от служителите във всички сертифицирани компании показва високо доверие в справедливите практики при наемане и силна готовност да препоръчват УниКредит като работодател – показатели за организационна култура, изградена върху доверие и ангажираност.

Шивон Макдона, директор „Хора и култура“ в УниКредит Груп, коментира:

„УниКредит продължава да утвърждава устойчиви и отговорни бизнес практики в цяла Европа. Като първата банка в Европа, която получава и запазва Global EDGE Certification®, ние засилваме ангажимента си към равнопоставеността между половете, многообразието и приобщаването.“

Велислава Задурян, директор „Хора и култура“ в УниКредит Булбанк, допълва:

„EDGE Certification® ни дава независим и обективен поглед върху това къде се намираме и как можем да бъдем още по-ефективни в създаването на приобщаваща работна среда. За нас EDGE не е просто признание – това е инструмент за непрекъснато развитие.“

Велислава Задурян, директор „Хора и култура“ в УниКредит Булбанк

В следващите години УниКредит ще продължи да работи за подобряване на баланса между половете на всички нива в организацията. Сред ключовите приоритети са равнопоставеността в заплащането, справедливите и прозрачни процеси за управление на хората, по-широкият достъп до менторство и възможности за кариерно развитие, както и насърчаването на споделената грижа за децата чрез по-активно използване на бащински отпуск.

Аниела Унгуресан, основател на EDGE Certified Foundation, обобщава:

„Подновяването на EDGE Certification® от УниКредит в десет европейски пазара затвърждава статута ѝ като първата – и все още единствената – паневропейска банка, сертифицирана в подобен мащаб. Напредъкът е ясен и измерим: жените вече заемат над 30% от ролите в топ мениджмънта във всички сертифицирани компании.“