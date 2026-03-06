Доставките на цветя бележат сериозен ръст и извън обичайните празници

Жестовете с цветя в България все по-често се демонстрират и извън рамките на обичайните празници. Това сочат данни на компанията за доставки Glovo, представени по повод Международния ден на жената.

Макар 8 март и Свети Валентин да остават сред най-силните моменти за поръчки, статистиката разкрива, че българите изпращат цветя и извън тези две дати през годината, като по този начин показват внимание и уважение към жените не само по задължение, а като част от всекидневието. Оказва се, че цялата категория, свързана с доставките на цветя, отбелязва стабилен двуцифрен ръст.

Данните показват, че през седмицата около международния ден на жената през 2025 г. поръчките на цветя са се увеличили с 45,22% спрямо 2024 година, а

в седмицата на Свети Валентин през 2026 г. ръстът достига 21,49% на годишна база.

Най-скъпата поръчка тази година е направена на 13 февруари, а стойността и е общо 475 евро, което включва 51 премиум еквадорски червени рози на стойност 330 евро и кутия с 19 червени рози за 145 евро.

Любопитното е, че

част от най-големите поръчки са направени извън обичайните празнични дати.

Вторият най-скъп цветен жест с доставка е от Пловдив на 15 декември и включва седем букета с по 11 рози на обща стойност 358 евро. На трето място в класацията е поръчка от София на 23 юни и представлява букет от 77 разноцветни рози.

По отношение на предпочитанията на потребителите, през последната година най-поръчвани са букетите микс от алстромерия, следвани от класическите червени рози и хризантемите. Най-активните градове за поръчки остават София и Пловдив.

Въпреки разчупените тенденции,

Международният ден на жената си остава един от най-пиковите моменти за подаряване на цветя.

А българите все по-рядко пропускат да демонстрират уважението си към важните дами в своя живот, особено когато пазарът предлага удобството на доставката до желан адрес.