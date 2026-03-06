РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Доналд Тръмп: Ако Иран не се предаде безусловно, няма да има споразумение

Седмица след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че няма да бъде сключено споразумение с Техеран, освен ако той „не се предаде безусловно“, предаде Ройтерс.

„След това и след избора на велик и приемлив лидер, ние и много от нашите чудесни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да отдръпнем Иран от ръба на унищожението“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, добавяйки, че ще работят и за засилването на иранската икономика.

Тръмп вчера каза пред Ройтерс, че иска да участва в избора на следващия лидер на Иран.

Междувременно израелската армия съобщи, че е предприела нова серия удари срещу цели в Иран.

Армията описа днешната операция като „15-та вълна от удари“, като посочи, че цел на атаките е била свързана с иранското ръководство инфраструктура в Техеран и Исфахан, отбелязва БТА.

