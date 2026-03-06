Педро Санчес за войната в Иран: Чудовищна грешка, която всички ще платим

Премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че изпитва уважение към американския народ и президентската институция на САЩ, но отново настоя, че войната срещу Иран е в разрез с всички международни правила и закони.

„Това е една чудовищна грешка, която всички ние ще платим“, предупреди испанският министър-председател.

По време на пресконференция след срещата му с португалска делегация в град Уелва, Санчес поясни, че вече плащаме тази цена с повишението на цената на петрола и природния газ, а също и с броя на жертвите, болката и страданието в един цял регион като Близкия изток, който по думите му от години се намира в непрекъсната спирала от кризи и нестабилност.

Той поясни, че Испания никога не е подкрепяла репресивния режим в Иран, особено спрямо жените и децата в ислямската република, но отбеляза, че „това не е причина да се погазва международното право“, предаде ЕФЕ.