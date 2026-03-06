РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля

За ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля съобщи БНТ, позовавайки се на председателя на клуба Люпчо Георгиевски.

По сградата са изписани графити „Македония на македонците“ и знаци с неприлично съдържание. На разпространено видео се вижда как двама маскирани напръскват със спрей камерата над входа на сградата. Председателят на българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля Люпчо Георгиевски съобщи още, че е подаден сигнал до всички компетентни институции.

По повод вандалската проява служебният заместник-министърът на външните работи Марин Райков коментира:

„Разглеждаме това деяние като отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи. Очакваме официалните власти в съседната страна да реагират“.

