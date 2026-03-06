Юлиян Попов настоя кметовете да са по-активни срещу незаконните сметища

Кметовете трябва да проявяват по-голяма активност при решаването на проблема с нерегламентираните отпадъци. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на парламентарния контрол в отговор на въпроси за незаконни сметища.

По думите му, не бива да се очаква местни проблеми да бъдат решавани единствено от централната власт и от Министерството на околната среда и водите. Попов подчерта, че регионалните инспекции по околна среда и водите дават предписания за премахване на замърсяванията и извършват последващ контрол.

Министърът обясни, че почистването на нерегламентираните терени с отпадъци, както и предприемането на мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, е в правомощията на кметовете.

Попов допълни, че вече е провел разговор със служителите на регионалните инспекции, както и с кметове и областни управители по темата за незаконните сметища. По време на тези срещи е изтъкнал, че местната власт трябва да има по-активна и проактивна роля в решаването на проблема.