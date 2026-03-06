РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Цените на бензина в САЩ достигнаха най-високите си нива от 2024 г. насам

Бензин

Цените на бензина на американските бензиностанции достигнаха най-високото си ниво от септември 2024 година. На дребно те са се повишили до 3,32 долара за галон, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни от Американската автомобилна асоциация.

Фючърсите на бензина са поскъпнали с 27% за една седмица, което може да е най-голямото седмично увеличение от март 2022 г. насам, съобщава агенцията. Увеличението на цените се засилва от ежегодното преминаване на американските рафинерии към производство на по-скъп летен бензин.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

