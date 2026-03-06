До 18 март КЗК трябва да се произнесе за обществена поръчка за 11.8 млн. евро

КЗК следва да се произнесе до 18 март 2026 г. по две жалби, свързани със законосъобразността на обществена поръчка за избор на финансов посредник за управление на инструмент „Фонд за стартиращи предприятия на студенти и докторанти“ по фонд „Мениджър на финансовите инструменти“. Това стана ясно от думите на министъра на иновациите и растежа Ирена Младенова в отговор на питане на депутата от „Възраждане“ Ангел Янчев по време на редовния петъчен парламентарен контрол.

Поръчката е съфинансирана от ЕС чрез европейски социален фонд и управляващ орган – изпълнителна агенция „Програма за образование“ към МОН. Тя е за 12.3 млн. евро, от които 11.8 млн. евро са публичен ресурс по програма „Образование“ 2021 – 2027 година.

Ако КЗК уважи жалбите и установи нарушения, тя ще върне процедурата по избор на оценителната комисия.

Младенова представи кратка предистория – в средата на декември 2025 г. в Министерството на иновациите и растежа те получили сигнал от участник в процедурата за избор на финансов посредник с твърдение, че има конфликт на интереси в обществената поръчка, тъй като лицата, включени в екип на друг участник в процедурата са едновременно с това и в екипа на фондация BСcausе, която е партньор на фонд „Мендижър на финансовите инструменти“ в проект наречен ЕPSI.

Както стана ясно от думите на депутата Ангел Янчев поръчката е спечелена от обединение „Тезис Венчърс“, като две от лицата в него, по думите на народния представител, Елица Баракова и Явор Гочев участват активно в НПО, финансирани от Европейския социален фонд, който е източник и на средствата за този инструмент.

При извършена служебна проверка в министерството е установено, че проектът EPSI е с партньори от България, Франция, Италия в полза на българското социално предприемачество, който се финансира директно от Европейската комиися. Ето защо обществената поръчка, обявена от „Мениджър на финансовите инструменти“, и проектът EPSI имат различни финансиращи институции.

Представляващите от „Мениджър на финансовите инструменти“ са самостоятелен възложител по Закона за обществените поръчки и обявяваните от тях поръчки не подлежат на предварително съгласуване или проверка от от странан на Министерството на иновациите и растежа, обясни още министър Ирена Младенова.

Тя обърна внимание и че в Закона за публичните предприятия органът, упражняващ правата на държавата, няма право да се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на публичното предприятие.

След това тя обясни, че към момента на получаване на сигнала процедурата за възлагане на обществената поръчка е била в етап „оценка на офертите“ от страна на оценяващата комисия, назначена от възложителя. Точно на този етап всяка намеса в процедурата била недопустима.

Министър Младенова уточни и че подателят на сигнала е сезирал редица институции – като Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС), КЗК, изпълнителната агенция „Програма за образование“, която е и компетентният орган да установи наличието или липсата на конфликт на интереси, обект на сигнала.

На 23 февруари 2026 г. от АФКОС изпратили писмо, в който обявили, че резултатът от проверката е, че обстоятелството, че едни и същи физически лица са членове на фондация, изпълняващи проекта EPSI, по който партньор е Фонд „Мениджър на финансовите инструменти“, и същевременно притежава дялове от собствеността на участник в процедурата за избор на финансов посреднник, чийто възложител е ФМФИ, не представлява достатъчно доказателства за наличие на конфликт на интереси, който би застрашил бюджета на Европейския съюз.

Младенова добави, че в настоящия момент процедурата не е приключена и няма нито договор, нито изразходвани публични средства.